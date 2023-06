Dirk Nowitzki fordert mehr Einsatz für Kinder

NBA-Legende Dirk Nowitzki unterstütze in der vergangenen Woche bei den Special Olympics in Berlin Sportler mit geistiger Beeinträchtigung.

Basketball-Legende Dirk Nowitzki hat die Welt zu mehr Unterstützung für Kinder aufgefordert.

„Ich möchte meinen Geburtstag dazu nutzen, auf die Lage der Kinder weltweit aufmerksam zu machen. So vielen von ihnen fehlen Dinge, die für die meisten von uns selbstverständlich sind: sauberes Wasser, genügend zu Essen, eine Schule, in der man etwas lernt“, sagte Nowitzki, der 45 Jahre alt wurde.

Nowitzki setzt sich bereits seit zehn Jahren als UNICEF-Botschafter für die Verbesserung von Kinderrechten ein. Auch mit seiner Stiftung engagiert sich der dreifache Familienvater in diesem Feld. „Jedes Kind hat das Recht auf eine gute Kindheit! Seitdem ich selber Vater bin, gehe ich noch viel sensibler mit Kinderrechten und den Chancen für Kinder um“, sagte der gebürtige Würzburger, der in der vergangenen Woche auch bei den Special Olympics in Berlin die Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Beeinträchtigung unterstützt hatte.