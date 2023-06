Deutschlands Basketballerinnen holen nächsten Sieg bei EM

Die deutschen Basketballerinnen haben bei der EM in Slowenien den nächsten Sieg eingefahren und ihre Ausgangsposition für einen Einzug ins Viertelfinale verbessert.

Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis besiegte Großbritannien in Ljubljana nach einer starken Aufholjagd mit 62:61 (29:38) und holte sich damit zwei Tage nach dem 66:62 über Slowenien den nächsten Erfolg. Die Vorrundengruppe schließt Deutschland überraschend auf Platz zwei und damit vor Großbritannien und Slowenien ab. Der Gruppensieg geht an Vize-Europameister Frankreich.

Die Partie entschied sich erst in der letzten Minute, als sich beide Teams mehrere Fehler und Fehlwürfe erlaubten. Ein letzter Versuch der Britin Holly Winterburn prallte auf den Ring, danach brandete bei den deutschen Damen spontan großer Jubel auf. Hoffnungsträgerin Leonie Fiebich zeigte sich stark verbessert und steuerte neben 13 Punkten auch sieben Rebounds und vier Assists bei. Vor allem in der ersten Halbzeit spielte Fiebich aggressiv und mutig. Das erste Spiel hatte sie angeschlagen verpasst.

Dass Deutschland am Dienstag in der K.o.-Runde um ein Viertelfinal-Ticket spielt, stand bereits vor dem Duell mit den Britinnen fest. Mit dem Erfolg ist nun klar, dass es zum Duell mit dem Dritten der Gruppe D kommt. Die Entscheidung über den Gegner fällt erst am späten Sonntagabend nach dem Duell zwischen der Türkei und der Slowakei, das um 20.45 Uhr beginnt. Danach soll vom Weltverband Fiba auch die zeitgenaue Ansetzung der K.o.-Partien folgen. Mit einem weiteren Sieg am Dienstag würde Deutschland das Viertelfinale erreichen.