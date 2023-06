Marcus Ehning feiert deutsche Meisterschaft

Springreiter Marcus Ehning hat bei der deutschen Meisterschaft den Titel gewonnen.

Der 49-Jährige aus Borken siegte im sauerländischen Balve im Sattel von Priam du Roset. Nach zuvor vier fehlerfreien Runden setzte sich Ehning im Stechen ohne Strafpunkt gegen Maurice Tebbel aus Emsbüren mit Chacco's Light durch, der einen Abwurf hatte. Für Ehning war es der zweite nationale Titel nach 2002 mit For Pleasure.

Dritter wurde Maximilian Weishaupt aus Jettingen mit Omerta Incipit. Mehrere Spitzenreiter verzichteten auf einen DM-Start und ritten am Wochenende bei höher dotierten Turnieren wie in Cannes oder starteten als Nationalmannschaft in La Baule.