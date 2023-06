Dressur-DM: Rothenberger gewinnt überraschend

Sönke Rothenberger hat bei der deutschen Dressur-Meisterschaft in Balve überraschend den Grand Prix gewonnen und dabei die Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl geschlagen.

Der 28 Jahre alte Reiter aus Bad Homburg erhielt für seinen Ritt mit Fendi 79,76 Prozent und landete damit knapp vor der Favoritin aus Tuntenhausen, die ihr Toppferd Dalera ritt (79,40). Der Mannschafts-Olympiasieger von Rio hatte zuletzt kein Spitzenpferd zur Verfügung, jetzt gelang ihm ein unerwartet frühes Comeback mit seinem erst neunjährigen Pferd.

Platz drei ging im Grand Prix an Frederic Wandres aus Hagen bei Osnabrück mit Bluetooth (77,54). Die Titelentscheidungen in der Dressur gibt es im Special am Samstag (10.00 Uhr) und in der Kür am Sonntag (12.00 Uhr).