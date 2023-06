Gudjon Valur Sigurdsson Trainer der Saison

Gudjon Valur Sigurdsson vom VfL Gummersbach ist Trainer des Jahres in der Handball-Bundesliga.

Wie der Ligaverband HBL mitteilte, setzte sich der 43-jährige Isländer in der Abstimmung der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie der Trainer durch. Sigurdsson hat den Traditionsclub aus dem Oberbergischen als Aufsteiger aktuell auf den zehnten Platz geführt.

Der Aufstiegs-Trainer des VfL Gummersbach Gudjon Valur Sigurdsson ist Trainer der Saison 2️⃣2️⃣/2️⃣3️⃣ in der LIQUI MOLY HBL 🤩 Herzlichen Glückwunsch!

Am Donnerstag gewann der VfL sein Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen mit 35:32 (16:15). Mit einem Sieg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bei Absteiger TSV GWD Minden kann es für die Gummersbacher in der Tabelle noch weiter nach oben gehen. Sigurdsson, der erst in seinem dritten Trainerjahr steht, war in der vergangenen Saison bereits in der 2. Bundesliga als Trainer der Saison ausgezeichnet worden.