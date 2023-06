Ex-Weltmeisterin Blum: Kein Comeback für Goldpferd Alice

Springreiterin Simone Blum wird ihr Gold-Pferd Alice nicht mehr einsetzen. Die Weltmeisterin von 2018 will die Stute, mit der sie in den USA den Titel gewonnen hatte, Ende Juni beim CHIO in Aachen aus dem Sport verabschieden.

Das erhoffte Comeback der 16 Jahre alten Alice fällt damit aus. „Ich freue mich sehr darauf, dass sich Alice dort noch einmal von ihrem Lieblingspublikum feiern lassen darf“, sagte Blum zum Abschied am 29. Juni zwischen den beiden Umläufen des Nationenpreises.

Mit der Stute hatte die 34 Jahre alte Reiterin aus Zolling in Tryon überraschend Einzel-Gold gewonnen. Mit der Mannschaft ritt Blum außerdem zu Bronze. Ihren letzten Einsatz im Nationalteam hatte Blum mit dem Pferd 2019 beim zweiten Platz mit der deutschen Mannschaft bei der EM in Rotterdam. Alice war danach häufiger verletzt und wurde von der Reiterin knapp zwei Jahren nicht bei Turnieren geritten. Zuletzt setzte Blum die Stute im März bei einem Turnier in Italien ein.