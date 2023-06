HBL Eisenach steigt in die Handball-Bundesliga auf

Die Handballer des ThSV Eisenach spielen in der kommenden Saison in der Bundesliga.

Die Thüringer gewannen am letzten Zweitliga-Spieltag beim HSC Coburg nach einer überragenden Vorstellung in der zweiten Halbzeit mit 26:25 (11:14) und verteidigten damit ihren zweiten Platz hinter Mitaufsteiger HBW Balingen-Weilstetten. Den größten Anteil am Erfolg hatten Marko Grgic (6), Fynn Hangstein (6/2) und Alexander Saul (5). Den Handballern des Dessauer-Roßlauer HV nutzte der 32:29 (17:14)-Erfolg bei den Eulen Ludwigshafen nichts.