Bundesliga Kiels Handballer: Großen Schritt in Richtung Titel machen

Handball-Bundesligist THW Kiel kann mit einem Sieg im letzten Heimspiel den Grundstein zum Gewinn der 23. deutschen Meisterschaft legen. Zu Gast ist die HSG Wetzlar.

„Wir sind bereit für die Aufgabe und hoffen, dass wir Mittwoch gemeinsam mit unseren Fans einen großen Schritt in Richtung Titel machen können“, sagte Kreisläufer Petter Överby vor der Partie des Tabellenführers gegen die Mittelhessen, die nur knapp dem Abstieg entronnen sind.

Sollte der Titelverteidiger und Verfolger SC Magdeburg einen Tag später patzen und sein Heimspiel am Donnerstag gegen den Tabellen-15. TVB Stuttgart verlieren, könnten die Norddeutschen bereits vorzeitig die Meisterschaft feiern. Ansonsten fällt die Entscheidung am Sonntag. Dann spielen die Kieler bei Frisch Auf Göppingen und die Magdeburger in Wetzlar. Aktuell spricht auch die um 26 Treffer bessere Tordifferenz für die Kieler.