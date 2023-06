Sky: Formel-1-Kommentar mit Buschmann und drei Kindern

Frank Buschmann kommentiert jetzt auch Formel 1. Der prominente Sportreporter ist für Sky beim großen Preis von Ungarn in Budapest am 23. Juli im Einsatz und wird zusammen mit drei Kindern über das Rennen berichten. Bei der Motorsport-Premiere der Sky-Aktion Next Generation wird das Quartett von Rennfahrerin Sophia Flörsch als Co-Kommentatorin unterstützt.

Die Formel 1 werde ein spezielles Signal Feed „bereitstellen, das maßgeschneiderte Grafiken, Soundeffekte und Sonderfunktionen beinhaltet, die die Übertragung für das jüngere Publikum verbessern werden“, teilte Sky mit. Buschmann kommentiert beim Pay-TV-Sender Fußball-Bundesliga und ab der neuen Saison beim Free-TV-Sender RTL die Football-Übertragungen. Bei Sky gab es ähnliche Aktionen für ein jüngeres Publikum bereits bei Fußball-Übertragungen.