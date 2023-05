Ex-Mercedes-Pilot Bottas denkt noch lange nicht ans Aufhören

Valtteri Bottas aus Finnland vom Team Alfa Romeo Orlen denkt noch lange nicht an ein Karriereende.

Die Aussicht auf den Audi-Einstieg 2026 macht die Zukunftsplanung für Valtteri Bottas noch ein bisschen reizvoller. Der 33 Jahre alte ehemalige Mercedes-Pilot denkt jedenfalls noch lange nicht an ein Karriereende.

Sein Vertrag bei Alfa Romeo endet nach der Saison 2024. „Im Vergleich zu anderen bin ich immer noch jung“, sagte er im Podcast „Beyond the Grid“ vor dem Großen Preis von Miami an diesem Wochenende: „Ich sehe noch nicht, dass meine Karriere in der nahen Zukunft endet, und ich erkenne auch keinen Leistungsabfall beim Fahren oder bei der Arbeit mit dem Team.“

Bottas fährt seit 2013 in der Motorsport-Königsklasse. Der Finne kommt bisher auf zehn Grand-Prix-Siege. Er hatte nach der Saison 2021 aber keinen neuen Vertrag bei Mercedes bekommen und wurde durch George Russell ersetzt. Bei seinem Wechsel zu Alfa Romeo wusste Bottas nach eigenen Angaben noch nichts vom bevorstehenden Audi-Einstieg. „Teil eines Autoherstellers zu sein, ist etwas, dass du fast schon brauchst, um in der Formel 1 zu gewinnen“, betonte er.