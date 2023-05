Ex-Weltmeisterin Blum reitet wieder im Nationalteam

Simone Blum aus Deutschland lacht nach ihrem Ritt. Am Wochenende gibt sie ihr Comeback in der Nationalmannschaft.

Nach fast vier Jahren Pause wird die Springreiterin Simone Blum ihr Comeback in der Nationalmannschaft geben. Die Weltmeisterin von 2018 ist von Bundestrainer Otto Becker für den Nationenpreis beim Maimarkt-Turnier am Sonntag in Mannheim nominiert worden. „Sie wird Ciara reiten“, sagte der Coach: „Mannheim passt, da ist ihr Stern aufgegangen.“

Beim Maimarkt-Turnier hatte der Bundestrainer die jetzt 34-Jährige aus dem bayrischen Zolling erstmals mit der Stute Alice gesehen. 2018 nominierte Becker die Reiterin mit der Stute für die WM in den USA, wo das Paar überraschend Einzel-Gold gewann. Mit der Mannschaft ritt Blum in Tryon außerdem zu Bronze.

Ihren letzten Einsatz im Nationalteam hatte Blum 2019 beim zweiten Platz mit der deutschen Mannschaft bei der EM in Rotterdam. Alice war danach häufiger verletzt und wurde von der Reiterin knapp zwei Jahren nicht bei Turnieren geritten. Zuletzt setzte Blum die Stute im März bei einem Turnier in Italien ein.

Der Nationenpreis in Mannheim zählt nicht zur Nations-Cup-Serie des Weltverbandes FEI auf Fünf-Sterne-Niveau. Die Drei-Sterne-Prüfung auf dem Maimarkt-Turnier gehört zur Serie der European Equestrian Federation (EEF).