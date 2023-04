DHB-Team gegen Schweden und Spanien ohne Häfner

Die deutschen Handballer müssen in den Länderspielen gegen Schweden und Spanien auch auf Kai Häfner verzichten.

Der 33 Jahre alte Rückraumspieler vom Bundesligisten MT Melsungen fällt für die Partien am Donnerstag (18.35 Uhr/ARD Livestream) in Kristianstad und am Sonntag in Berlin aus, teilte Bundestrainer Alfred Gislason mit. Zuvor hatten bereits der erkrankte Kreisläufer Jannik Kohlbacher und Rückraumspieler Lukas Stutzke infolge einer Gehirnerschütterung passen müssen.

Im Kader für die Duelle mit dem Europameister stehen somit 18 Spieler, darunter die Neulinge Philipp Ahouansou, Renars Uscins, Max Beneke und Justus Fischer. „Wir erwarten, dass sie zeigen, ob sie gegen starke Gegner bestehen können. Aber wir sind überzeugt von ihnen. Alle werden ihre Spielanteile bekommen“, sagte Gislason.