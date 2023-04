Basketball-Bundestrainer plant für WM mit Kleber

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert plant für die WM im Sommer mit Maximilian Kleber von den Dallas Mavericks.

„Der Stand ist aktuell, dass er unbedingt spielen und dabei sein will“, sagte Herbert in einem durch den Verband veröffentlichten Interview. Natürlich werde am Ende die Gesundheit über einen Einsatz entscheiden. Aber: „Ich habe den Eindruck, dass Maxi Teil des Teams sein und sowohl World Cup als auch Olympia spielen möchte“, sagte Herbert.

Im vergangenen Sommer hatte Kleber (31) auf die Heim-EM verzichtet, um sich nach einigen Verletzung zu erholen und sich auf die NBA-Saison mit den Dallas Mavericks zu konzentrieren. Das hatte bei Herbert für Verstimmungen gesorgt. Ohne Kleber gewann Deutschland in Berlin die Bronzemedaille.

In den vergangenen Wochen hielt sich Herbert längere Zeit in den USA auf, um mit allen deutschen NBA-Profis - und damit auch mit Kleber - zu sprechen. Die Bereitschaft von Dennis Schröder und Co., bei der WM auf den Philippinen, in Japan und Indonesien (25. August bis 10. September) dabei zu sein, sei groß, sagte Herbert. „Es gab kein "Vielleicht", kein "Nein". Alle waren der Situation gegenüber sehr positiv eingestellt“, sagte der Bundestrainer.

Den Kern des WM-Aufgebots sollen die Spieler bilden, die bei der EM in Köln und Berlin im vergangenen Jahr begeisterten. „Aus dem letztjährigen Kader werden alle eingeladen. Das steht außer Frage“, sagte Herbert. Damals waren aus der NBA Schröder, Franz Wagner und Daniel Theis dabei. Moritz Wagner musste verletzt passen, steht dieses Mal aber zur Verfügung.