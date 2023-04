Eishockey München kassiert in Wolfsburg Ausgleich in den DEL-Playoffs

Der EHC Red Bull München hat in der Deutschen Eishockey Liga den nächsten Schritt in Richtung Endspiel verpasst. Zwei Tage nach dem 5:2-Heimerfolg gegen die Grizzlys Wolfsburg verzweifelte der EHC am gegnerischen Torhüter Dustin Strahlmeier und unterlag auswärts mit 2:3 (0:2, 1:0, 1:1).

Um in das Endspiel einzuziehen, muss eine Mannschaft vier Siege einfahren. Nach zwei Partien steht es 1:1 in der Serie. Das dritte Duell findet am Dienstag in München statt.

Die Gastgeber gingen binnen 19 Sekunden durch einen Doppelschlag von Tyler Morley und Darren Archibald in Führung (16.). Auf der Gegenseite behielt Strahlmeier immer wieder die Oberhand. Beim Anschlusstreffer von Filip Varejcka war aber auch der Keeper geschlagen (28.).

Der vermeintliche Ausgleich im Schlussabschnitt fand keine Anerkennung. Stattdessen kassierte Patrick Hager eine Strafe. Im darauffolgenden Überzahlspiel erzielte Spencer Machacek das 3:1 (48.). Zittern mussten die Wolfsburger aber bis zum Ende, weil Hager noch einmal verkürzte (54.). Die Gäste nahmen den Torhüter vom Eis und brachten einen zusätzlichen Feldspieler. Trotz zahlreicher Abschlüsse gelang den Münchnern der Ausgleich nicht mehr.