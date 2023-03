Rennen in Hannover Marathonläufer Petros knapp am deutschen Rekord vorbei

Langstreckenläufer Amanal Petros hat seinen deutschen Marathon-Rekord in Hannover trotz einer starken Leistung verpasst. Der 27-Jährige vom SCC Berlin kam nach 2:07:02 Stunden ins Ziel und gewann damit das international nicht top besetzte Rennen in Niedersachsens Landeshauptstadt. Seine nationale Bestzeit hatte Petros am 5. Dezember 2021 in Valencia auf 2:06:27 Stunden geschraubt.

Vor einem Monat hatte sich der EM-Vierte über die 42,195 Kilometer den deutschen Rekord über zehn Kilometer auf der Straße geholt, der zuvor fast 30 Jahre lang Bestand hatte. Auch den deutschen Halbmarathon-Rekord hält der in Eritrea geborene Läufer.

„Ich bin sehr, sehr froh und sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Es hat von Anfang bis Ende Spaß gemacht, auch mit der Atmosphäre“, sagte Petros im NDR und war nicht sonderlich enttäuscht, dass es nicht zum Rekord gereicht hatte. „Ich habe einige Wettkämpfe gehabt in Europa, das Trainingslager in Kenia war sehr lang. Es passt gut mit dem Ergebnis von heute.“

Ab Kilometer 35 allein

In Hannover gehörte Petros bei kühlen Temperaturen und bedecktem Himmel zur Spitzengruppe, die nach 1:03:30 Stunden die Halbmarathon-Marke passierte. Nach 35 Kilometern setzte er sich von seinen Konkurrenten ab, an seinen Rekord kam Petros bei nun etwas Sonnenschein trotz aller Bemühungen aber nicht mehr heran.

Zweiter wurde mit 15 Sekunden Rückstand auf Petros der Kenianer Denis Kipngeno Chirchir vor seinem Landsmann Fredick Kibii, der 2:08:09 Stunden lief.