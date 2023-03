Vogel fünfter deutscher Springreiter beim Weltcup-Finale

Richard Vogel ist als Nachrücker für das Weltcup-Finale der Springreiter in Omaha qualifiziert. Der 25 Jahre alte Profis aus Marburg ist am Osterwochenende der fünfte deutsche Starter beim Final-Turnier in der größten Stadt des US-Bundesstaates Nebraska.

Vogel reitet nach Angaben des Reitverbandes FN den Hengst United Touch, mit dem er im November bei der Weltcup-Station in Stuttgart den Großen Preis gewonnen hatte.

Neben Vogel sind vier weitere Deutsche für das Final-Turnier qualifiziert. Der in Belgien lebende Hesse Daniel Deußer, Marcus Ehning (Borken), Gerrit Nieberg (Sendenhorst) und Janne-Frederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) hatten sich zuvor bereits ihr Ticket für die inoffizielle Hallen-WM gesichert, bei der die Punkte der Etappen in Westeuropa nicht zählen und alle Starter wieder bei null beginnen.