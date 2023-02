Mihambo: Verständnis bei EM-Absage

Deutschlands Weitsprung-Ass Malaika Mihambo hätte Verständnis, falls die Hallen-Europameisterschaften in der Leichtathletik in Istanbul abgesagt werden sollten.

Die Olympiasiegerin und Weltmeisterin verwies nach ihrem Sieg beim Istaf Indoor in Berlin auf die verheerenden Auswirkungen des schweren Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet. Einen eigenen Start hatte die 29-jährige Mihambo in dieser Woche als wahrscheinlich bezeichnet.

Die EM ist vom 2. bis 5. März in Istanbul geplant. Der Europäische Leichtathletik-Verband hatte in dieser Woche erklärt, die Vorbereitungen würden erst einmal fortgesetzt. Die Situation werde aber beobachtet. Für die europäische Leichtathletik ist die Veranstaltung der Höhepunkt der kurzen Hallensaison, da es erst im nächsten Jahr in Glasgow wieder Weltmeisterschaften gibt.

Lückenkemper lässt Start offen

Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper nannte einen EM-Start nach Platz drei über 60 Meter nicht in ihren Planungen für die kommenden Wochen. Die Sprinterin wird am kommenden Wochenende bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund dabei sein und plant danach noch einen Start bei einem Meeting in Birmingham. „Dann geht es wahrscheinlich wieder zum Training nach Florida“, sagte Lückenkemper. Sie hat sich dort einer Trainingsgruppe angeschlossen.

Mit ihrem Rennen in Berlin, in dem die 26-Jährige nach dem zu langsamen Start ohne Siegchance war, zeigte sich Lückenkemper angesichts leichter Rückenprobleme zufrieden.