THW Kiel verpflichtet Schlussmann Gérard

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat einen Interimsnachfolger für Torwart Niklas Landin gefunden.

Wie der Bundesligist mitteilte, wird der Franzose Vincent Gérard den Dänen ersetzten, der nach der laufenden Saison in seine Heimat zu Aalborg HB wechselt. Der 35-jährige Gérard, der 2021 mit Frankreich Olympia-Gold in Tokio gewonnen hatte, kommt von Saint-Raphaël Var HB und hat an der Ostsee einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben. Beide Seiten einigten sich zudem auf eine Option, die ein längeres Engagement möglich machen würde.

„Wir waren auf der Suche nach einem erfahrenen Torhüter, der mit Drucksituationen umgehen kann“, sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi über den Franzosen, der mit dem Tschechen Tomas Mrkva ein Gespann bilden wird. Gérard selbst sagte: „Der THW Kiel ist einer der besten Clubs der Handball-Geschichte und war schon als Kind einer meiner Traum-Vereine.“

Der Jahresvertrag für den Nationalspieler spricht dafür, dass der THW die Suche nach einem langfristigen Ersatz für den zweimaligen Welthandballer Landin noch nicht aufgegeben hat. Zuletzt hatte es Gerüchte gegeben, dass die Kieler Interesse an Viktor Hallgrimsson vom französischen Champions-League-Konkurrenten HBC Nantes und an Benjamin Buric vom Bundesligarivalen SG Flensburg-Handewitt gezeigt hätten. Der Isländer hat allerdings noch einen Vertrag bis 2025, der Bosnier ist noch bis 2024 gebunden.