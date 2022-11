Basketball-Bundestrainer Herbert zufrieden: „Riesiges Lob“

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat nach der vorzeitig geschafften WM-Qualifikation die Verdienste seiner Profis gewürdigt.

„Man muss den Spielern ein riesiges Lob aussprechen. Wir wollen immer besser werden. Wir haben eine großartige Gruppe an Spielern“, sagte der 63 Jahre alte Herbert. Zuvor hatte sein Team in Bamberg mit 94:80 gegen Finnland gewonnen und damit vorzeitig das Ticket für die WM 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen gelöst.

Herbert musste während der Qualifikation, in der bislang acht von neun Partien gewonnen wurden, mit verschiedensten Aufgeboten arbeiten. Die NBA-Stars um Dennis Schröder und Franz Wagner standen wegen des vollen Spielkalenders nur selten im Aufgebot. Zum Auftakt von Herberts Amtszeit vor rund einem Jahr hatte es eine Heimniederlage gegen Außenseiter Estland gesetzt. „Das Estland-Spiel war das Beste, was uns passieren konnte. Seitdem waren wir viel besser.“