Dritter Sieg - Alba Berlin deklassiert Panathinaikos Athen

Berlin (dpa) ­ Alba Berlin hat auch sein drittes Spiel in der Euroleague gewonnen. Am Mittwochabend ließ der ersatzgeschwächte Basketball-Bundesligist dem griechischen Vizemeister Panathinaikos Athen vor 9.055 Zuschauern dank einer starken Defensivleistung beim 94:65 (43:33) keine Chance. Alba bleibt damit verlustpunktfrei in der Spitzengruppe. Beste Berliner Werfer waren Luke Sikma mit 16 und Tamir Blatt mit 15 Punkten.

Beim deutschen Meister kehrte Ben Lammers nach seiner Erkrankung zurück, dafür fehlten weiter die Verletzten Maodo Lo, Johannes Thiemann, Jaleen Smith und Marcus Eriksson. Davon ließ sich das Team von Trainer Israel Gonzalez aber nicht beeinflussen. Mitte des ersten Viertels gelangen seiner Mannschaft vier erfolgreiche Distanzwürfe in Serie, Alba setzte sich erstmalig zweistellig ab (17:6).

Make it 3⃣! ✅✅✅



Der perfekte Start in die @EuroLeague! Vor 9055 Fans in der @MBArenaBerlin gewinnen wir gegen @paobcgr auch unser drittes Saisonspiel auf internationalem Parkett. Die Offense klickt, die Defense packt zu, die Fans haben Bock – ein richtig guter Abend! 💛💙 pic.twitter.com/OKuviCNK5q — ALBA BERLIN (@albaberlin) October 19, 2022

Doch danach ließ der Gastgeber doch offensiv einiges liegen. Panathinaikos kam wieder auf zwei Zähler heran. Alba blieb unbeeindruckt, kam dank der sehr starken Defensivarbeit immer wieder zu Ballgewinnen. Noch vor der Pause wurde der Vorsprung wieder zweistellig.

Alba kam mit sehr viel Schwung aus der Kabine, legte sofort einen 17:0-Lauf hin. In dieser Phase agierten die Hausherren fast wie im Rausch und zogen auf 60:33 davon. Athen konnte zwischenzeitlich etwas verkürzen, die Berliner drehten im letzten Viertel aber wieder auf und siegten souverän.

© dpa-infocom, dpa:221019-99-188532/2 (dpa)