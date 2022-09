MotoGP-Stars kommen Mitte Juni an den Sachsenring

Hohenstein-Ernstthal. Die Motorrad-Weltmeisterschaft wird in der Saison 2023 vom 16. bis 18. Juni in Deutschland zu Gast sein. Das vermeldete der Veranstalter ADAC.

Zum ersten Mal werden auf dem Sachsenring bei Chemnitz ein Sprintrennen am Samstag und der Grand Prix am Sonntag ausgetragen. Bei der Ausgabe im vergangenen Juni waren an drei Tagen 232 202 Zuschauer an der Strecke. Damit wurde bei Deutschlands größtem Motorsport-Event ein neuer Rekord aufgestellt.

