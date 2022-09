Box-Star Saúl Álvarez bleibt Vierfach-Weltmeister

Las Vegas. Box-Superstar Saúl Álvarez hat das dritte Duell mit Gennadi Golowkin für sich entschieden und bleibt vierfacher Weltmeister im Supermittelgewicht.

Der 32 Jahre alte Mexikaner besiegte seinen acht Jahre älteren Erzrivalen aus Kasachstan in Las Vegas einstimmig nach Punkten. Nach einem Unentschieden 2017 und einem Sieg 2018 bestätigte Álvarez seine Überlegenheit gegen den normalerweise im Mittelgewicht angesiedelten Golowkin.

Mit dem dritten Kapitel dürfte eine der größten Box-Rivalitäten der vergangenen Jahre enden. Golowkin kündigte zwar an, seine Karriere als dreifacher Weltmeister im Mittelgewicht fortsetzen zu wollen. Ein viertes Duell mit Álvarez ist jedoch schwer vorstellbar. Der «Canelo» genannte Mexikaner ist der einzige Boxer, gegen den Golowkin in den 45 Kämpfen seiner Profi-Laufbahn verloren hat.

Álvarez kündigte noch im Ring an, sich nun operieren lassen zu wollen. «Meine linke Hand muss operiert werden. Es ist sehr schlimm. Ich kann nicht mal ein Glas Wasser halten», sagte der Mexikaner, der mit der Verletzung bereits in den Ring gestiegen war. «Wir haben den Fans drei gute Kämpfe gezeigt.» Das vermeintlich letzte Duell war wenig spektakulär und vor allem in der ersten Hälfte von Golowkins Passivität geprägt. Der daraus resultierende Rückstand ließ sich nicht mehr aufholen.

