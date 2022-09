Weiler-Babb möchte weiter für Deutschland auflaufen

Berlin. Der erst in diesem Sommer eingebürgerte Nick Weiler-Babb möchte auch langfristig für das Basketball-Nationalteam Deutschlands spielen. Dies sagte der 26 Jahre alte Profi des FC Bayern München am EM-Finalwochenende in Berlin.

«Ich würde es lieben, zurückzukehren und wieder zu spielen. Es ist ein großartiger Sommer, ich liebe es», sagte Weiler-Babb. Die EM, bei der Deutschland am Sonntag (17.15 Uhr/RTL und Magentasport) gegen Polen um Bronze spielt, sei «eines der Highlights» seiner bisherigen Karriere. Der Flügelspieler hat deutsche Wurzeln und stieß nach der Einbürgerung im August zum Team von Bundestrainer Gordon Herbert.

© dpa-infocom, dpa:220917-99-800330/2 (dpa)