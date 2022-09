Britische WM-Teilnehmer reiten mit schwarzer Binde

Rocca di Papa. Die britischen Teilnehmer bei der Vielseitigkeits-Weltmeisterschaft in Italien reiten mit Trauerflor. Sie tragen eine schwarze Binde wegen des Todes von Königin Elizabeth II. Auch das Trainer- und Betreuerteam Großbritanniens und einige Reiter aus den Commonwealth-Ländern zeigen in Rocca di Papa so ihren Respekt für die gestorbene Monarchin.

Zu erkennen ist der Trauerflor für die Zuschauer aber nur sehr schwer. Auf den dunkelblauen Jackets der britischen Reiter sind die schwarzen Binden aus der Entfernung kaum zu erkennen.

