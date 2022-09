DBB erwartet erfolgreiche EM - «Wer jetzt nicht guckt...»

Köln. Der Deutsche Basketball Bund erwartet eine erfolgreiche Europameisterschaft mit einer Vorrunde in Köln und der Endrunde in Berlin.

«Das werden Basketball-Festspiele», sagte Generalsekretär Wolfgang Brenscheidt, der auch als Turnierchef für die in Deutschland stattfindenden Partien fungiert. Die Leistungsdichte in Europa sei einfach einzigartig, Stars wie Nikola Jokic oder Luka Donkic in Deutschland sehen zu können für jeden Fan ein Highlight. «Wer jetzt kein Basketball schaut, dem ist nicht mehr zu helfen», sagte Brenscheidt der Deutschen Presse-Agentur vor dem Turnierstart am heutigen Donnerstag. Die Spiele laufen beim Streamingdienst Magentasport.

«Wir haben Karten in 53 Ländern verkauft»

Mit dem Vorverkauf zeigte sich Brenscheidt sehr zufrieden. «Bei den deutschen Spielen werden wir ausverkauft sein und auch die anderen Partien in Köln werden gut besucht sein», sagte Brenscheidt. «Und bei der Endrunde in Berlin wird die Halle eh voll.» Tickets für das Turnier vom 1. bis 18. September seien auf der ganzen Welt verkauft worden. «Wir hatten sogar Bestellungen aus Uruguay und Indonesien. Insgesamt haben wir Karten in 53 Ländern verkauft.»

Mit der EM vor sieben Jahren, als eine Vorrunde in Berlin ausgetragen worden war, sei das bevorstehende Turnier nicht zu vergleichen. «Das ist eine ganz andere Hausnummer. Zur Endrunde kommen noch einmal 16 Teams in Berlin zusammen, es gibt 16 zusätzliche Spiele», sagte Brenscheidt, der hofft, dass die deutsche Mannschaft den Sprung nach Berlin schafft. «Die Jungs müssen ihr Herz auf dem Parkett lassen. Dann werden die Zuschauer sie nach vorne peitschen.»

© dpa-infocom, dpa:220831-99-584578/2 (dpa)