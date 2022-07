Sprinterin Lückenkemper im WM-Halbfinale ausgeschieden

Eugene. Die Europameisterschafts-Zweite Gina Lückenkemper ist im Halbfinale der Leichtathletik-WM über 100 Meter ausgeschieden. In 11,08 Sekunden wurde die 25 Jahre alte Sprinterin vom SCC Berlin Vierte ihres Laufs.

Das reichte nicht für die Finalteilnahme. Bereits im Vorlauf war die Olympia-Fünfte Alexandra Burghardt aus Burghausen ausgeschieden. Die 28-Jährige wurde in ihrem Lauf Sechste in nur 11,29 Sekunden. Die beste Zeit in den Halbfinals hatte die fünfmalige Olympiasiegerin Elaine Thompson-Herah mit 10,82 Sekunden.

