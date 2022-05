Leichtathletik Spitzenläuferin Klosterhalfen mit Bestzeit Vierte in den USA

Eugene. Die deutsche Spitzenläuferin Konstanze Klosterhalfen hat sich in der Anfangsphase der WM-Saison in guter Form gezeigt. Die WM-Dritte von 2019 kam auf der selten gelaufenen Distanz über zwei Meilen in 9:16,73 Minuten als Vierte ins Ziel.

Am Vorabend des Diamond-League-Meetings im WM-Ort Eugene in den USA steigerte die 25-Jährige ihre Bestzeit von 9:18,16, die die beste Zeit einer deutschen Läuferin über diese Strecke bedeutete.

Offizielle deutsche Rekorde oder Bestzeiten werden über zwei Meilen nicht geführt. Der Sieg ging an Francine Niyonsaba (Burundi), die die weltweite Bestzeit in 8:59,08 Minuten um rund eine halbe Sekunde verfehlte.

Beim aus Wettergründen vorgezogenen Diskuswerfen der Frauen belegte die Olympia-Zweite Kristin Pudenz vom SC Potsdam mit 62,58 Metern Rang drei. Olympiasiegerin Valarie Allmann (USA) gewann mit 68,35 Metern. Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis aus Schweden siegte mit 5,91 Metern. Die Weltmeisterschaften finden vom 15. bis 24. Juli in Eugene statt. Kurz danach folgt die EM in München.

© dpa-infocom, dpa:220528-99-461106/2