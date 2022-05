Hat zum Auftakt des Mehrkampf-Meetings in Ratingen einen mäßigen Start erwischt: Niklas Kaul.

Mehrkampf-Meeting in Ratingen Mäßiger Zehnkampf-Start für Weltmeister Kaul

Ratingen. Weltmeister Niklas Kaul hat zum Auftakt des Mehrkampf-Meetings in Ratingen einen mäßigen Start erwischt. Der 24-jährige Mainzer schaffte zum Auftakt des Zehnkampfes in 11,42 Sekunden über 100 Meter nur die zwölftbeste Zeit.

Gut aus dem Startblock kam Kai Kazmirek. Der Ratingen-Sieger von 2020 und 2021 von der LG Rhein-Wied rannte in 11,12 Sekunden auf Platz drei. Nummer eins im Sprint war der Schweizer Simon Ehammer in 10,65 Sekunden. Im Siebenkampf war die Olympia-Siebte Carolin Schäfer (Eintracht Frankfurt) in 13,57 Sekunden die Schnellste im Hürdensprint.

Die Mehrkämpfer kämpfen beim 25. Jubiläumsmeeting vor den Toren Düsseldorfs um die Tickets für die Weltmeisterschaften vom 15. bis 24. Juli in Eugene (USA) und für die europäischen Titelkämpfe vom 15. bis 21. August in München.

