Söderholm rechnet mit deutschen NHL-Profis bei WM

Berlin. Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm rechnet für die bevorstehende Weltmeisterschaft mit Verstärkung aus der nordamerikanischen Profi-Liga NHL.

"Die Jungs sind aber sehr positiv über die Nationalmannschaft und die wollen eigentlich spielen. Aber wir müssen den Vereinen auch zuhören. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir einige Spieler aus Nordamerika bekommen", sagte der Finne bei MagentaSport. Es gebe noch einiges zu regeln, was die Spieler in der NHL betreffe.

Torwart Philipp Grubauer von den Seattle Kraken hatte zuletzt bereits signalisiert, für die WM zur Verfügung zu stehen. Die Kraken sind nicht für die Playoffs qualifiziert. Auch für Tim Stützle von den Ottawa Senators und Moritz Seider von den Detroit Red Wings ist die Saison nach der Hauptrunde beendet.

Söderholm, der kürzlich seinen Vertrag mit dem Deutschen Eishocky-Bund (DEB) bis 2026 verlängert hatte, will bei der WM vom 13. bis 29. Mai in seinem Heimatland besser mit der Nationalmannschaft abschneiden als bei den Olympischen Winterspielen in Peking. "Wir wollen als erstes ins Viertelfinale", betonte der 43-Jährige. In China war die DEB-Auswahl vor dem Viertelfinale ausgeschieden. "Wir wollen alle eine Revanche für das letzte Turnier und darüber machen wir uns Gedanken", sagte Söderholm.

