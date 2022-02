Angeschlagene Abfahrerin Goggia kann Start nicht garantieren

Yanqing. Die angeschlagene Skirennfahrerin Sofia Goggia muss trotz ihrer Anreise zu Olympia nach China um den Start in der Abfahrt bangen.

"Hier zu sein, ist ein großer Erfolg, aber ich kann nichts garantieren", sagte die Italienerin, die 2018 olympisches Gold in der Königsdisziplin geholt hatte und in diesem Winter bislang die mit Abstand beste Abfahrerin im Weltcup war. Bei einem Sturz im Januar im Super-G von Cortina d'Ampezzo erlitt sie aber eine Knieverletzung.

Diese wurde nicht operiert, Goggia setzte auf Physiotherapie und die kleine Chance, bei der Olympia-Abfahrt am 15. Februar trotz lädiertem Knie starten zu können. "Die Voraussetzungen sind so, wie sie sind. Ich habe noch ein bisschen Zeit, aber ich kann nichts garantieren, noch nicht mal meine Teilnahme an der Abfahrt", sagte die 29-Jährige dem italienischen TV-Sender Rai.

