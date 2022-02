"Darauf vorbereitet": Hennig hat keine Angst vor Kälte

Zhangjiakou. Deutschlands beste Skilangläuferin Katharina Hennig sieht sich und ihr Team für die große Kälte bei den olympischen Rennen in China gut gerüstet.

"Die Kälte müssen wir so hinnehmen, wie sie ist. Wir sind Wintersportler, deswegen sind wir darauf vorbereitet", sagte die 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Gerade in Ruka und Lillehammer war es auch kalt in dieser Saison", ergänzte sie mit Bezug zu den Weltcuprennen in Finnland und Norwegen. "Da haben wir mit Gesicht abkleben und allem Möglichen auch eine Lösung gefunden, dass wir einen Wettkampf laufen konnten. Da haben wir uns schon drauf eingestellt."

Auf den Olympia-Langlaufstrecken in Zhangjiakou herrschen Temperaturen im zweistelligen Minusbereich. Kalter Wind sorgt zusätzlich für erschwerte Bedingungen.

Hennig hat in dieser Saison im Weltcup einen Podestplatz belegt. In Ruka wurde sie Ende November Dritte über zehn Kilometer in der klassischen Technik. Zu den Favoritinnen auf eine Medaille bei den Winterspielen zählt Hennig nicht. Sie hat jedoch Außenseiterchancen. Der Skiathlon der Frauen ist am Samstag (8.45 Uhr) die erste Entscheidung der Langlauf-Wettbewerbe.

