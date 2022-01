Monoski-Fahrerin Forster gewinnt Para-WM-Abfahrtsgold

Holte WM-Gold in Norwegen: Anna-Lena Forster.

Lillehammer. Die zweimalige Paralympicssiegerin Anna-Lena Forster hat bei den Para-Schneesport-Weltmeisterschaften im norwegischen Lillehammer die erste Goldmedaille fürs deutsche Team geholt.

Die 26 Jahre alte Monoski-Fahrerin setzte sich am Freitag in der Abfahrt vor der Niederländerin Barbara van Bergen und Katie Combaluzier aus Kanada durch und holte damit ihren insgesamt zweiten WM-Titel.

"Es fühlt sich mega an. Jetzt ist eine Last von mir abgefallen und ich kann ein bisschen entspannter in die nächsten Wettkämpfe gehen", sagte Forster. Tags zuvor hatte die querschnittsgelähmte Paralympicssiegerin Anja Wicker Bronze über 7,5 Kilometer im Langlauf geholt.

Die Para-Schneesport-WM mit Weltmeisterschaften im Ski alpin, Ski nordisch (Langlauf und Biathlon) sowie Snowboard sollten ursprünglich im Februar 2021 stattfinden, mussten dann aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Sie sind nun die Generalprobe für die Paralympics in Peking vom 4. bis 13. März.

