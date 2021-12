Lesser Verfolgungs-Zehnter - Fillon Maillet gewinnt

Le Grand-Bornand. Ex-Weltmeister Erik Lesser hat im Verfolgungsrennen beim Biathlon-Weltcup im französischen Le Grand-Bornand als Zehnter sein bestes Saison-Resultat geschafft.

Beim von gut 20.000 Zuschauern frenetisch bejubelten Sieg von Quentin Fillon Maillet lag der 33-Jährige 1:27,6 Minuten hinter dem Sieger aus Frankreich. Der 29-Jährige war fehlerfrei geblieben und gewann souverän vor dem Russen Eduard Latypow (2 Schießfehler) sowie Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen/0).

Die deutschen Skijäger präsentierten sich besser in Form als noch im Sprint am Vortag. Philipp Nawrath (2) kam auf Platz 13, Benedikt Doll (2) auf Rang 15. Mit seinem zweiten Top-15-Ergebnis sicherte sich der Ex-Weltmeister auch die Olympia-Norm. Hochfilzen-Sieger Johannes Kühn (4) beendete das letzte Verfolgungsrennen des Jahres als 24., Philipp Horn (3) kam auf Rang 28. Roman Rees (2) wurde 36..

Zuvor waren die deutschen Biathletinnen nicht in Schwung gekommen. Beim ersten Weltcupsieg der Schwedin Elvira Öberg (2 Schießfehler) war Vanessa Hinz nach zwei Strafrunden als 15. noch beste deutsche Skijägerin. Ex-Weltmeisterin Denise Herrmann belegte nach sechs Schießfehlern lediglich Platz 38.

In den ersten Massenstartrennen der Saison am Sonntag sind Denise Herrmann, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz sowie Roman Rees, Philipp Nawrath und Hochfilzen-Sieger Johannes Kühn am Start.

