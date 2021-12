Muss kurzfristig auf einen Start beim Weltcup-Sprint in Östersund verzichten: Anna Weidel.

Biathlon Weidel fehlt bei Weltcup-Sprint in Östersund

Östersund. Biathletin Anna Weidel muss kurzfristig auf einen Start beim Weltcup-Sprint im schwedischen Östersund verzichten.

Wie der Deutsche Skiverband wenige Stunden vor dem Rennen am Nachmittag (13.45 Uhr/ARD und Eurosport) mitteilte, kann die 25-Jährige wegen einer leichten Erkältung über 7,5 Kilometer nicht antreten.

Die Skijägerin aus Kiefersfelden hatte mit den Plätzen neun und 16 an gleicher Stelle am vergangenen Wochenende zuvor einen überraschend starken Saisoneinstand hingelegt und eine frühzeitige Olympia-Qualifikation nur ganz knapp verpasst. Weidel war als einzige Deutsche in beiden Wettbewerben ohne Schießfehler geblieben.

© dpa-infocom, dpa:211202-99-225650/2