Bayern-Basketballer verpassen Sieg bei ZSKA Moskau

Moskau. Ein starker Darrun Hilliard hat den Basketballern des FC Bayern München in der Euroleague nicht gereicht, um den sechsten Sieg einzufahren.

Stattdessen kassierte der Bundesliga-Tabellenführer bei der 74:77 (41:32)-Auswärtsniederlage bei ZSKA Moskau die siebte Niederlage im zwölften Spiel. Hilliard erzielte gegen seinen Ex-Club 28 Punkte.

"Wir haben eine solide Leistung abgeliefert, aber wir haben entscheidende Fehler gemacht und es deswegen verpasst, zu gewinnen", sagte Bayern-Coach Andrea Trinchieri, der nach überstandener Bronchitis an die Seitenlinie zurückkehrte.

Gleich zu Beginn zeigten die Münchner, dass sie gut aufgelegt waren. Da sie sich vor dem Seitenwechsel auch noch unter dem Korb steigerten, setzten sich die Gäste ab. Die Hausherren kamen aber trotz eines 32:45-Rückstands (22.) zurück und gingen in der Schlussphase des dritten Viertels mit 53:51 in Führung. Trotzdem ließen sich die Bayern nicht abschütteln. In einer bis zur letzten Aktion spannenden Partie sorgte ein Münchner Fehlwurf für die Entscheidung, denn im Gegenzug verwandelte Will Clyburn einen Alleingang.

