Alba erfüllt Pflichtaufgabe - Hamburg und Bamberg oben

Berlin. Titelverteidiger Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga souverän seine Pflichtaufgabe gelöst und den Anschluss an die oberen Ränge gewahrt.

Die Hauptstädter bezwangen am Sonntagnachmittag die Syntainics MBC aus Weißenfels mit 92:72 (49:39). Beste Werfer der Partie waren Marcus Eriksson und Luke Sikma mit jeweils 19 Punkten. Für Alba war es im siebten Saisonspiel erst der vierte Sieg, damit befindet sich das Team von Trainer Israel Gonzalez gerade einmal auf Augenhöhe mit den Chemnitz Niners oder Aufsteiger Heidelberg.

Ganz oben dabei sind Brose Bamberg und die Hamburg Towers. Die Franken setzten sich mit 77:72 (45:34) bei den Fraport Skyliners aus Frankfurt durch und zogen mit dem fünften Saisonsieg mit den Telekom Baskets Bonn gleich. Bamberg hatte in den vergangenen Jahren etwas den Anschluss an die Top-Plätze verloren, zeigt sich in dieser Spielzeit bisher aber klar verbessert. Bester Werfer der Gäste war Omar Prewitt mit 17 Zählern. Die Towers holten beim deutlichen 83:46 (42:30) gegen BG Göttingen ihren fünften Liga-Sieg in Serie.

