Pechstein startet Unternehmen achte Olympia-Teilnahme

Inzell. 98 Tage vor Beginn der Winterspiele in Peking startet für Claudia Pechstein das Unternehmen achte Olympia-Teilnahme.

Bei den deutschen Eisschnelllauf-Meisterschaften in Inzell will sich die 49 Jahre alte Berlinerin am Wochenende auf drei Distanzen für die anschließenden Weltcup-Rennen qualifizieren. Pechstein wäre die erste Frau, die zum achten Mal an Winterspielen teilnimmt, bisher ist dies nur dem japanischen Skispringer Noriaki Kasai vergönnt gewesen.

Zum Auftakt der Meisterschaften in der Max-Aicher-Arena stehen für Deutschlands erfolgreichste Winterolympionikin am Freitag die 3000 Meter an, es folgen die 5000 Meter am Samstag und das Massenstartrennen am Sonntag. Über die ersten vier Weltcupstationen werden bis Dezember die Tickets für Olympia vergeben.

Erst zu Beginn der Woche hatte die Hauptstädterin ihre Diplomtrainer-Ausbildung an der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes in Köln gestartet. Nach der erfolgreichen Laufbahn möchte Pechstein als Trainerin arbeiten und will somit in der Olympia-Saison sportliche und berufliche Herausforderungen parallel meistern.

