Erster Saison-Heimsieg für Berlin - Vizemeister verliert

Berlin. Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat im fünften Versuch den ersten Heimsieg in dieser Saison erreicht.

Die Eisbären bezwangen am elften Spieltag die von ihrem ehemaligen Coach Uwe Krupp trainierten Kölner Haie 5:3 (0:1, 3:1, 2:1). Überragender Spieler war Matthew White, der einen Treffer selbst erzielte und drei weitere Tor-Vorlagen beisteuerte. Die Haie kassierten zu viele Strafzeiten in entscheidenden Momenten.

Die Berliner bestätigten am Rande der Partie die Verpflichtung des langjährigen NHL-Stürmers Frans Nielsen aus Dänemark. Der 37 Jahre alte Routinier hatte nach 15 Jahren in der besten Liga der Welt keinen Vertrag mehr erhalten.

Der Vizemeister Grizzlys Wolfsburg kassierte beim 3:4 (1:2, 0:0, 2:2) im Nordduell in Bremerhaven die dritte Niederlage in dieser Saison. Jan Urbas schoss drei Tore für die Fischtown Pinguins, zudem traf in Markus Vikingstad auch der 21 Jahre alte Sohn des langjährigen DEL-Topstürmers Tore Vikingstad.

Nach sechs Niederlagen am Stück gelang den Straubing Tigers im Kellerduell gegen die Krefeld Pinguine beim 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) zudem mal wieder ein Sieg.

