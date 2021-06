Tampa Bay. Die New York Islanders sind im NHL-Halbfinale 1:0 gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning in Führung gegangen. Zum Auftakt in die Serie holten die Islanders am Sonntag in Florida ein 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) und erarbeiteten sich eine gute Ausgangsposition im Kampf um die Meisterschaft in der stärksten Eishockey-Liga der Welt.

