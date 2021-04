Wien. Im Halbfinale der Handball-European-League kommt es zum Bundesligaduell zwischen den Rhein-Neckar Löwen und den Füchsen Berlin. Der dritte deutsche Teilnehmer SC Magdeburg bekommt es mit dem polnischen Vertreter Wisla Plock zu tun.

Das ergab die Auslosung in Wien. Das Finalturnier des neuen Wettbewerbes findet am 22./23. Mai in Mannheim statt.

