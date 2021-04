MotoGP in Portugal: Quartararo gewinnt bei Marquez-Comeback

Portimao/Portugal. Der französische Motorrad-Pilot Fabio Quartararo (Yamaha) hat mit seinem Sieg beim Grand Prix von Portugal die Führung in der MotoGP-WM-Wertung übernommen.

Komplettiert wurde das Podium beim ersten Europa-Rennen der Saison 2021 am Sonntag in Portimao durch den Italiener Francesco Bagnaia (Ducati) und den spanischen Titelverteidiger Joan Mir (Suzuki).

Ex-Weltmeister Marc Marquez (Honda) nahm am Wochenende erstmals nach 265 Tagen verletzungsbedingter Abwesenheit wegen eines Oberarmbruches wieder an einem MotoGP-Rennen teil. Der Spanier beendete das Rennen als Siebter. Vorjahressieger Miguel Oliveira (KTM) aus Portugal kam nach einem Sturz nicht in die Punkteränge. Auch der bisher in der Gesamtwertung führende Franzose Johann Zarco (Ducati) und Fan-Liebling Valentino Rossi (Yamaha) aus Italien stürzten beim dritten WM-Lauf der Saison.

© dpa-infocom, dpa:210418-99-253238/2