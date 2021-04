Bradl fährt in die Punkteränge - Sturz-Aus für Schrötter

Doha. Honda-Ersatzpilot Stefan Bradl ist beim Motorrad-Grand-Prix von Doha in die Punkteränge gefahren. Der 31 Jahre alte Zahlinger kämpfte sich nach schwachem Start noch auf Rang 14 vor und überquerte die Ziellinie nur 6,5 Sekunden nach Sieger Fabio Quartararo aus Frankreich.

Die Ducati-Piloten Johann Zarco aus Frankreich und Jorge Martin aus Spanien komplettierten das Podium beim zweiten Saisonrennen der MotoGP.

In der Meisterschaft übernahm Zarco die Führung. Bradl liegt nach zwei Rennen auf der 13. Position. Offen ist, ob der Deutsche auch beim dritten Rennen der Saison für Honda startet. Es wird erwartet, dass Ex-Weltmeister Marc Marquez nach mehrmonatiger Verletzungspause beim Grand Prix von Portugal in Portimao zurückkehrt.

Marcel Schrötter schied hingegen im Moto2-Rennen nach einem Sturz aus. In der 13. Runde kollidierte der Deutsche mit dem Briten Jake Dixon. Schrötter humpelte nach dem Zwischenfall von der Unfallstelle und signalisierte, dass er Schmerzen habe. Eine genaue Diagnose gab es zunächst nicht.

Bereits vor dem Unfall lief das Rennen für den 28 Jahre alten Landsberger nicht gut. Schrötter hatte Mühe, sich in den Top 15 zu behaupten. Das Auftaktrennen eine Woche zuvor hatte er als Achter beendet. Der Sieg im Moto2-Rennen ging erneut an den Briten Sam Lowes, der damit seine Führung in der Meisterschaft ausbauen konnte. Schrötter rutschte in der Fahrerwertung auf die 14. Position ab.

