Preuß in Verfolgung in Östersund Sechste - Röiseland siegt

Östersund. Franziska Preuß hat im letzten Verfolgungsrennen der Biathlon-Saison als beste Deutsche den sechsten Platz belegt. Nach vier Schießfehlern hatte die Bayerin im schwedischen Östersund im Ziel 2:05,9 Minuten Rückstand auf die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland (4 Fehler).

Den zweiten Platz sicherte sich Gesamtweltcup-Siegerin Tiril Eckhoff (Norwegen/4) vor Hanna Solo (Belarus/5). Zweitbeste DSV-Skijägerin war Janina Hettich (5) als Zwölfte, auch Vanessa Hinz (4) schaffte es als 19. in die Top 20.

"Es war sehr, sehr schwierig. Auf der Strecke war es richtig langsam und der Wind am Schießstand war wirklich eine Herausforderung, aber wenn man von 23 auf sechs nach vorne läuft, war es ein gutes Rennen", sagte Preuß, die weiter Chancen auf Rang drei in der Gesamtwertung hat. Vor dem letzten Saisonrennen am Sonntag (13.00 Uhr/ARD und Eurosport) im Massenstart ist die 27-Jährige zwar nur Fünfte, der Rückstand auf die drittplatzierte Schwedin Hanna Öberg beträgt jedoch lediglich neun Punkte. Ein Sieg würde 60 Zähler bringen.

Denise Herrmann (6) hatte sich nach dem zweiten Schießen von Platz 34 auf drei nach vorne gearbeitet. Gleich vier Strafrunden im ersten Stehendschießen warfen die Sächsin aber weit zurück. Die 32-Jährige, die 2019 an gleicher Stelle Weltmeisterin in dieser Disziplin geworden war, musste sich mit Platz 28 begnügen. Weltcup-Neuling Vanessa Voigt (3) zeigte eine ganz starke Vorstellung, arbeitete sich von Platz 57 auf 25 nach vorne und sammelte erstmals Weltcup-Punkte.

