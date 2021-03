Galopprennsport führt Impfpflicht gegen Herpesvirus ein

Köln. Der Dachverband Deutscher Galopp hat als Reaktion auf den Ausbruch des Equinen Herpesvirus in Valencia eine Impfpflicht gegen dieses Virus für alle Pferde eingeführt.

Nicht gegen das Herpesvirus geimpfte Pferde sind für die Rennen nicht mehr zugelassen, teilte der Verband mit. Aktuell seien unter den Vollblutrennpferden weltweit noch keine Infektions-Fälle aufgetreten.

Zudem sei in Deutschland die Mehrzahl der Rennpferde und Vollblutzucht-Pferde bereits geimpft, für Zuchtbetriebe sei das seit Jahren Pflicht. Diese Impfverpflichtung wurde nun ausgedehnt. Eine Aussetzung der Rennen in Deutschland sei indes nicht geboten, so wird der Sonntag-Renntag in Dortmund stattfinden, nicht geimpfte Pferde werden nicht starten.

