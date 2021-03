Grubauer schließt WM-Teilnahme für Deutschland nicht aus

Schließt eine Teilnahme an der Eishockey-WM nicht komplett aus: Torhüter Philipp Grubauer im deutschen Trikot in Aktion.

Denver. Torhüter Philipp Grubauer schließt eine Teilnahme an der Eishockey-Weltmeisterschaft nicht komplett aus. "Das Ziel ist aber auch klar der Stanley Cup", sagte der Deutsche im DEL-Podcast "Eiskalt auf den Punkt".

Grubauer steht in der National Hockey League (NHL) bei Colorado Avalanche im Tor. Vor allem auf ein gutes Abschneiden bei den Playoffs arbeiten er und sein Team hin, wie der 29-Jährige aus Rosenheim betonte. "Wenn es nicht klappen sollte, bin ich der Erste, der gerne bei der WM für Deutschland spielt".

Die Eishockey-Weltmeisterschaft soll vom 21. Mai bis 6. Juni in Riga stattfinden. Am 10. Mai endet die Hauptrunde in der NHL. 2019 stieß Grubauer erst zum WM-Kader von Trainer Toni Söderholm, als er mit Colorado im Kampf um den Stanley Cup ausgeschieden war.

