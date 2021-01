Alexandria. Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat mit Japan die Hauptrunde bei der Handball-Weltmeisterschaft erreicht.

Der Olympia-Gastgeber gewann in Alexandria das entscheidende Vorrundenspiel in der Gruppe C gegen Angola mit 30:29 (16:12) und geht mit 1:3 Punkten in die zweite Turnierphase. Zuvor hatte Japan dem EM-Zweiten Kroatien ein Remis abgetrotzt und gegen Katar knapp verloren.

