DHB-Team mit Heinevetter - Pause für vier Spieler

Köln. Im zweiten EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich treten die deutschen Handballer am Sonntag (18.10 Uhr/ARD) ohne Torwart Johannes Bitter, Juri Knorr, Marcel Schiller und David Schmidt an.

Zwei Tage vor der Abreise zur Weltmeisterschaft in Ägypten erhalten die vier Spieler von Bundestrainer Alfred Gislason eine Pause. Stattdessen rücken neben Keeper Silvio Heinevetter der frühere Europameister Christian Dissinger, Marian Michalczik und Neuling Antonio Metzner in den 16 Spieler umfassenden Kader für die Partie in Köln. Auch Kreisläufer Moritz Preuss ist wieder fit.

© dpa-infocom, dpa:210110-99-964166/2