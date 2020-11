Kiels Handballer im Halbfinale gegen Telekom Veszprem

In der Champions League tritt der THW Kiel gegen Telekom Veszprem an.

Kiel. Handball-Rekordmeister THW Kiel trifft im Halbfinale des Champions-League-Wettbewerbs 2019/20 auf den ungarischen Vertreter Telekom Veszprem, wie die Auslosung in Wien ergab.

Das zweite Semifinale bestreiten der FC Barcelona und Paris Saint-Germain. Das Turnier soll am 28. und 29. Dezember in Köln ausgetragen werden. Wenn es die Corona-Lage zulässt, sollen die Spiele vor Publikum stattfinden.

Das Finalturnier hätte eigentlich am Ende der Saison 2019/20 stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie wurde es jedoch in den Dezember verschoben. Die vier Teilnehmer wurden von der Europäischen Handball-Föderation (EHF) bestimmt. Der THW Kiel und Veszprem trafen bereits in der laufenden Gruppenphase der Saison 2020/21 aufeinander. In der Kieler Arena gab es ein 31:31.

