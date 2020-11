Nationalspieler Bergmann und Michaelis spielen für die Adler

Mannheim. Die Eishockey-Nationalspieler Lean Bergmann und Marc Michaelis werden bis auf Weiteres für die Adler Mannheim auflaufen.

Wie der deutsche Meister von 2019 mitteilte, hat er sich mit den San Jose Sharks und den Vancouver Canucks auf Ausleihen der beiden Stürmer verständigt. Sie halten sich bereits seit einigen Wochen bei den Adlern fit und sollen sowohl in dem am 11. November beginnenden Vorbereitungsturnier als auch in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eingesetzt werden.

Bergmann absolvierte in der vergangenen Spielzeit zwölf Partien für die Sharks in der nordamerikanischen Profiliga NHL, Michaelis spielte zuletzt für die Minnesota State University in der College-Liga und unterschrieb für die bevorstehende Saison einen Vertrag in Vancouver.

