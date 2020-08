Hamilton und Vettel einig: Boykott macht keinen Sinn

Spa-Francorchamps. Für einen Boykott wie in vielen US-Ligen als Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt sehen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel die Zeit in der Formel 1 nicht gekommen.

"Ich denke, es macht jetzt keinen Sinn, soweit zu gehen", sagte der 33 Jahre alte viermalige Weltmeister aus Deutschland im Fahrerlager des Großen Preis von Belgien.

"Zuerst einmal ist es unglaublich, was viele Sportler in den Staaten nun machen und dass so viele zu den Spielern halten. Aber das ist in Amerika. Wir sind in Belgien", sagte Hamilton, der sich im Kampf gegen Rassismus stark engagiert. Der mittlerweile 35 Jahre alte sechsmalige Weltmeister ist noch immer der erste Schwarze in der Motorsport-Königsklasse.

"Ich tue, was ich kann von hier", versicherte Hamilton und kündigte vor dem Rennen an diesem Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) auf dem Kurs in Spa-Francorchamps weitere Gespräche mit den Formel-1-Verantwortlichen an.

Vettel, der einer der Vorsitzender der Fahrergewerkschaft ist, betonte, dass man in der Motorsport-Königklasse weiter Botschaften an die Öffentlichkeit senden wolle. "Wie lange wir weitermachen? Darauf gibt es keine Antwort", sagte Vettel, der zu den Piloten zählt, die sich vor den Rennen wie Hamilton immer hinknien als Zeichen im Kampf gegen Rassismus. "Das eine ist, öffentlich Stellung zu beziehen, das andere, wie man damit umgeht, wenn die Kameras aus sind", sagte Vettel.

